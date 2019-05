Wijhe verpest feestje van Lochem

TITEL BIJNA BINNENAlles in en rondom Lochem was in gereedheid gebracht voor het kampioensfeest. Officieus weliswaar, maar een zege op uitdager Wijhe had de thuisploeg ongetwijfeld de titel in de derde klasse B opgeleverd. Het liep gisteren echter allemaal net even anders en de teleurstelling na de 2-3 nederlaag was bij iedereen voelbaar.