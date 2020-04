Wijhe ziet nieuwe deugd in leegloop

Een karrenvracht aan vertrekkende spelers ten spijt, is het optimisme bij Wijhe’92 onverminderd groot. De dorpsclub denkt niet in gemiste, maar in nieuwe kansen. ,,We geloven er heilig in.”

Met Rick Neplenbroek (doelman), Ricardo Heerink (aanvaller en topscorer aller tijden van Wijhe), Stefan Hollegien (verdediger), Nick Dokman (verdediger en aanvoerder), Christopher Roos (verdediger), Tjidde Koopman (aanvaller) en Remco Dijkman levert Wijhe bijna vijftig jaar ervaring in. Heerink en Koopman waren samen bovendien goed voor 150 doelpunten in de afgelopen seizoenen.

Talentvolle jongens

Er zijn trainers voor minder wanhopig geworden, Niet René Remie. De oefenmeester van de voetballers van Wijhe is vol goede moed. Maar waar baseert hij dat ongebreidelde vertrouwen eigenlijk op? ,,We gaan volgend seizoen verder met een spelersgroep met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar, aangevuld met talentvolle jongens uit de jeugd”, legt Remie uit.

Quote Wat overblijft, is een echt vrienden­team. Daarin moet een andere groepsdyna­miek ontstaan René Remie, trainer Wijhe’92

,,De groep kende afgelopen jaar 25 spelers en de meeste vertrekkers zijn vervangbaar, met uitzondering misschien van Heerink, Koopman en Dokman. Maar wat overblijft, is een echt vriendenteam. Daarin moet een andere groepsdynamiek ontstaan en daar geloven we heilig in met elkaar.”

De trainer komt met een voorbeeld ter onderbouwing daarvan. ,,Ik heb met een aantal blijvers in de selectie gesproken over volgend seizoen en gevraagd of we moeten kijken naar jongens van buitenaf. Dat werd door hen resoluut van de hand gewezen. ‘Daar is Wijhe de club niet naar’, werd gezegd.”

Volledig scherm Max Blanke (voorgrond) bewees afgelopen seizoen bij Wijhe'92 al dat de tweede klasse niet zijn plafond is. © FOTO HISSINK

Naast het vertrek van een half dozijn basisspelers bij Wijhe, dat vanwege de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen, verzekerd is van nog een seizoen in de tweede klasse van het zondagvoetbal, staat bovendien het verrassende blijven van twee grote talenten: Marijn Ruiter en Max Blanke. Eerstgenoemde moet in staat zijn de grote schoenen van Heerink te vullen en Blanke, pas 19 jaar, bewees afgelopen seizoen al dat de tweede klasse bij lange na niet zijn plafond is.

Vruchteloze pogingen