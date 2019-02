Wijthmen ziet Dieze West twee keer terugkomen

Puntende­ling in derby met twee gezichten

18:34 De derby van de toenmalige gemeente Avereest is geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Terecht op basis van de gehele wedstrijd, die gekenmerkt werd door het verschil tussen beide helften. In de eerste helft was thuisploeg Avereest heer en meester. Via twee doelpunten van Jurgen Visscher leidde het comfortabel. Na de rust was het voornamelijk SCD’83 wat de klok sloeg. In blessuretijd tekende Martijn Ballast voor de gelijkmaker.