Wilfred Westerhuis en OWIOS vertrouwen elkaar

Westerhuis en OWIOS zijn tevreden over de samenwerking, OWIOS staat voorlopig twaalfde in de tweede klasse G. ,,OWIOS is een stabiele club met veel onderlinge betrokkenheid. In de huidige groep zit nog voldoende rek om de speelwijze verder te verbeteren en dat wil ik er graag uithalen. Daarnaast stromen er enkele talenten door die bij de selectie komen’’, beseft Westerhuis. Ook assistent-trainer William van den Hul tekent een nieuw contract.