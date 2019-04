Wilko Braam terug naar asv Dronten

Braam (26) zit in zijn vierde seizoen bij VVOG en is een vaste waarde bij de Harderwijkse ploeg uit de derde divisie. Hij maakte in de winter bekend dat hij op zoek was naar een andere club en zwichtte vlot voor de aanzoek uit Dronten, waar Braam negen jaar geleden debuteerde in het eerste elftal en in 2014 de promotie naar de eerste klasse kon vieren.