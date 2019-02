Willem Bel knalt IJVV in derby langs DOS Kampen

De tweede helft kwam pas na twintig minuten op gang. Een schot van DOS-speler Maurice Vespignani spatte uiteen op de lat, wat het begin was van een heerlijke slotfase. Twintig minuten voor tijd werd IJVV-invaller Luc Kalter in het zestienmetergebied neergelegd door Bas Adema, waarna Lenhard de Velde vanaf de penaltystip aan mocht leggen voor het openingsdoelpunt: 0-1.

Tien minuten later lag de bal aan de andere kant op de stip. Allan Bakker ging vol vertrouwen achter de bal staan en schoot onberispelijk binnen: 1-1. DOS had op basis van de eerste helft minstens een gelijkspel verdiend, maar daar dacht Bel anders over. De buitenspeler kwam naar binnen en verschalkte – via het been van een DOS-verdediger – in de verre hoek keeper Kevin Dijkstra: 1-2.