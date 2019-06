Willemsoord hengelt met Bijlsma grote vis binnen

Al een paar dagen hintte het twitteraccount van Willemsoord op een ‘grote vis’. Vrijdagavond was het dan eindelijk zo ver. De 25-jarige Bijlsma leek te gaan stoppen met voetballen, mede vanwege het aanstaande vaderschap, maar is bijgedraaid. Willemsoord wist hem te verleiden om in ieder geval nog even door te gaan.

,,Ik zie wel hoe het loopt in Willemsoord”, vertelt Bijlsma. ,,Eerst ga ik genieten van de rust die gaat komen en straks van die kleine. Het zou best kunnen dat ik straks in september niet aan de start verschijn, maar pas later aansluit. Dat is ook het mooie aan Willemsoord. Niets hoeft, alles mag. Dat past bij mij.”