Willemsoord wil dolgraag meer na eerste zege

Willemsoord is de laatste regionale zondagclub die niet meer zonder zege is. Trainer Perry Fransen (foto) kan het naar eigen zeggen relativeren als geen ander. ,,We waren er wel aan toe."

Zondag versloegen jullie Wapserveen, de nieuwe hekkensluiter, met 2-0. Wat is het verhaal van die wedstrijd?

,,Ik zei voor de tijd tegen de jongens: dit zijn wel wedstrijden die we kunnen winnen. Het was verdiend. We hadden na één minuut al op voorsprong kunnen komen. Eigenlijk is de zege geen moment in gevaar geweest, al was het geen eenrichtingsverkeer. Zo goed zijn we nu ook weer niet."

Vorig jaar werd de noodklok geluid. Te weinig spelers voor de zondag en het was echt penibel of het seizoen afgemaakt kon worden. Hoe staat het er nu voor?

,,Vorig jaar was het letterlijk en figuurlijk overleven. Als je, zeg maar, kon lopen, kon je bij ons terecht om te voetballen. Nu heb ik een selectie van zeventien man, worden trainingen goed bezocht en is de sfeer goed. Volgend seizoen krijgen we versterking van jongens met een Willemsoord-verleden, die weer willen voetballen. Dat geeft een kwaliteitsimpuls."

Het seizoen 2012/2013 was een rampjaar met 4 punten uit 24 wedstrijden en een doelsaldo van 24-143. Nu hebben jullie 4 punten en 9 wedstrijden te gaan. Wat willen jullie nog?

,,We willen in ieder geval van de laatste plaats afkomen. Dat is gelukt. Nu willen we kijken of twaalfde kunnen worden. Dan moeten we nog wel een paar wedstrijdjes winnen.''

Zondag wacht koploper Hoonhorst, het eerste duel verloren jullie met 11-0. En nu?