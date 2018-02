William de Boer terug naar SV Urk

CSV Apeldoorn en trainer Schefczyk per direct uit elkaar

15 februari CSV Apeldoorn en trainer Jürgen Schefczyk gaan per direct uit elkaar. De 55-jarige oefenmeester was bezig aan zijn eerste van twee contractjaren bij de Apeldoornse hoofdklasser, maar moet vroegtijdig het veld ruimen. Tijdens een evaluatie over de sportieve situatie bleek er onvoldoende wederzijds vertrouwen te zijn om het tij te keren.