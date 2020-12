William van den Hul wil bij Hulshorst veel langer dan vier duels op de bank zitten

Een droomstart kent Van den Hul niet bij zijn eerste club als hoofdtrainer. Hulshorst heeft in de derde klasse C een zware tijd achter de rug. In het afgelopen seizoen won de ploeg maar een keer, in de huidige afgebroken competitie staat Hulshorst op een twaalfde plaats. Van den Hul zag zijn ploeg wel winnen in Oene (2-3).