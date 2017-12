Wilsum weet al bijna niet meer wat winnen is

Kampen dicteerde grote fases van de wedstrijd, maar de kansen die het kreeg werden goed gepareerd door de jonge keeper Chiel ten Hove. Wilsum kwam na ongeveer een halfuur spelen wat beter voor de dag en schoot via Patrick Plette naast. Even daarvoor had Kampen middenvelder Mohammed Abdallah verloren met een arm uit de kom. Zijn vervanger Wesley van Winsum zette de bezoekers in de extra tijd op voorsprong. Kevin Veger werd diep gestuurd en de spits trok de bal goed terug. Van Winsum schoot vanaf de rand van het strafschopgebied halfhoog in.