‘Winnaar’ Lelystad ’67 wacht rustig op oordeel KNVB na strafschoppenkwestie

Het gaat mis bij penalty nummer dertien, als het alom bekende ABBA-systeem wordt verlaten. Darryl van den Anker legt namens Lelystad ’67 aan, terwijl Unicum eigenlijk aan de beurt is. Van den Anker scoort, Unicum-verdediger Melvin Spanhak schiet vervolgens over en dan denkt vrijwel iedereen dat de derby beslist is. ,,Ik had ook niet door dat het misging”, zegt De Jongh.

De kans is groot dat Unicum en Lelystad ’67 ergens komende week op herhaling moeten. Bij een soortgelijk geval tussen junioren van Dalfsen en Sparta Nijkerk werd, na overleg met de KNVB, op dezelfde avond nog een nieuwe serie afgewerkt. De Jong snapt in ieder geval de actie van Unicum en wacht verder rustig af. ,,Als het andersom was gebeurd, hadden we het ook gedaan. Dat vind ik wel te billijken. Verder moeten we afwachten. Meer kan ik er op dit moment ook niet mee.”