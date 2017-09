Winnaar tribunetest: 'Een sportpark als een stadion'

,,Ik denk niet dat je bij veel andere clubs in de tweede divisie een stoellift voor mindervaliden ziet. Die hebben wij op aanvraag erin laten zetten. Een goede oplossing voor mensen die minder goed te been zijn."

Samen met vrijwilligers als Hans Dorgelo houdt hij alles netjes op het sportpark van HHC. Daar is hij zo'n 30 tot 35 uur per week mee bezig. Het onderhoud aan specifiek de tribune bestaat uit een wekelijkse schoonmaakbeurt door twee vrijwilligers en elke twee jaar een schilderbeurt. De tribune, die sinds 2007 in gebruik is, krijgt momenteel iets meer aandacht.

Het cameraplateau dat er afgelopen zomer in werd gebouwd, moet namelijk nog wat aangepast worden. Als dat klaar is, kan de tribune volgens Telman wel weer even vooruit. ,,Alle arbeid is niet voor niks. HHC en de vrijwilligers mogen trots zijn op de tribune zoals die er staat. Het is een mooi aangezicht en zorgt ervoor dat ons sportpark eruit ziet als een stadion."