‘Winnen is winnen’, zeggen ze bij SVI na het doelpunt op het laatste moment tegen Nunspeet

Prematuur het veld verlaten in de 45ste minuut. Met hangende schouders, het hoofd licht naar beneden gebogen, een langzame tred. Dominique van de Grift weet precies wat hij net gedaan heeft. En hoe oliedom het was dat hij – wachtend op de vrije trap van zijn eigen team – zomaar ineens tegenstander Nick van der Ploeg een trap geeft. SVI-doelman Alex Grafhorst sprint springend van zijn lijn, wijzend en schreeuwend richting Van de Grift én scheidsrechter Berends. De rechter in dit dispuut heeft niets gezien; zijn adviseur aan de zijlijn wel. Berends en de KNVB-grensrechter wisselen vijf woorden, waarna Van de Grift kan vertrekken. Het is elf tegen tien, het spel is op de wagen.