Winnen zit in de genen van de broers De Jong

Lekker samen voetballen in één team? Nou, daar gaat het de broers Barry (34) en Marcel (33) de Jong niet om. Het duo van het voortvarend in de tweede klasse gestarte Columbia versleet al veel clubs in Apeldoorn, maar wil nog wel hogerop met hun huidige club.

Het contrast kan bijna niet groter zijn. Een grote spits die zijn mond flink roert als het niet gaat zoals het moet gaan en een tengere, ietwat timide verdediger die langdurig mopperen niet in zijn woordenboek heeft staan. Maar één ding hebben de broers De Jong absoluut gemeen: ze willen winnen. ,,Bij Barry gaat dat wel iets verder'', zegt Marcel, die eerder speelde bij onder meer Albatross, Alexandria en WSV. ,,Hij zoekt de randjes op. Ik ben wat rustiger.'' Barry beaamt die woorden lachend. ,,Ik wil altijd winnen. Dat had ik vroeger al met spelletjes. Als ik verlies ben ik chagrijnig. Kan het maar zo zijn dat ik zondagavond na Studio Sport op bed lig, ben ik niet te genieten.''

Spotlights

,,Hij gaat soms tekeer in het veld. Ik wil natuurlijk ook wel winnen, maar uit dat op een andere manier'', zegt Marcel. Barry, die al uitkwam voor Albatross, Alexandria, AGOVV en Victoria Boys, wijt het verschil aan de positie in het veld. ,,Als aanvaller krijg je meer aandacht. Sta je wat vaker in de spotlights. Dat is al verdediger toch iets anders.''

Of het leuk is om samen te spelen? De broers halen hun schouders op. ,,Ik vind het niet heel belangrijk of speciaal. We zijn zo anders. Eigenlijk kunnen we in het veld niet heel goed samen'', zegt Marcel. ,,Vaak word ik toch als het broertje van Barry gezien. Ik hoef niet zo nodig op de voorgrond te staan.'' Ze speelden eerder samen maar nog vaker apart, bij andere clubs. ,,Clubliefde? Wat is dat? Als spelers hogerop kunnen of ergens meer kunnen verdienen, zijn ze weg.'' ,,Maar ik ga niet meer weg bij Columbia'', zegt Marcel. ,,Daar spelen al mijn vrienden.'' Barry wil ooit nog terug naar Alexandria.

Stabiel

Dat Columbia het zo goed doet in de tweede klasse, na de promotie via de nacompetitie, verbaast het duo niet. ,,We hebben een stabiel team, vorig jaar waren we al heel sterk. We hebben sterke tegenstanders gehad en we zijn tot nu toe niet minder geweest. Ook zondag niet, toen hebben we kans op kans gehad. TVC kreeg één kans en het was raak: 1-0.'' Barry de Jong ziet een team in balans. ,,Op elke positie hebben we een ervaren speler en een jong talent. Die jonge gasten luisteren goed naar mannen als Boy Nuesink, Danny Koorevaar en naar mij. En we hebben als team geen omkijken naar randzaken. Dat is zo goed geregeld door de begeleiders, dat mag ook wel eens worden gezegd.''

De volle laag

Een spits leeft van scoren. Maar Barry de Jong, vorig seizoen goed voor 18 doelpunten, maakte er in deze competitie pas eentje. ,,Dat vind ik niet belangrijk. Echt niet. Het maakt toch niet uit wie er scoort, als we maar winnen. Als iemand de bal had moeten overspelen en de bal verprutst, krijgt-ie van mij de volle laag. Die bal moet er gewoon in.''

Zondag kan de misstap tegen TVC'28 worden goed gemaakt in de thuiswedstrijd tegen Bon Boys. De Apeldoorners (vierde met 12 uit 6) staan in de kopgroep maar één punt achter de leiders. ,,We kunnen dit jaar van iedereen winnen. Een prijs zit er echt in.''