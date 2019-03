Winnend Unicum blijft in spoor koploper Woudenberg

In de tweede helft was het verzet van de bezoekers wel gebroken. Unicum kreeg via Cees Toet en Nossayr el Aakel grote kansen, voordat Toet uit een hoekschop de 2-0 binnenkopte. Het duel leek gespeeld, al maakte AVW-aanvoerder Mark Schulte vlak voor tijd nog wel de 2-1. Dankzij de zege is de achterstand op Woudenberg nog steeds een punt, terwijl nummers drie en vier door Unicum op respectievelijk drie en vijf punten achterstand zijn gezet.