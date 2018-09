Winnend Urk hijgt koplopers in de nek

In de wedstrijd tegen de gepromoveerde ploeg uit Friesland begon Urk dominant. De ploeg had veel balbezit en stond bijna constant in de aanvallende modus. William de Boer was met een gevaarlijke vrije trap dicht bij succes. Ook middenvelder Jan van Slooten scoorde bijna, maar hij zag zijn inzet op de lat belanden.