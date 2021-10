Winnend VENO heeft ineens een goalgetter in de eigen gelederen

Goudhaantje Tim in ’t Veld is twintig jaar en een jongen van de club. Een bijzonder verhaal, al is hij binnen en buiten het veld zo nuchter als wat. ,,Klopt, ik ben een echte Venoër. Sinds twee jaar actief bij de eerste selectie. Vorig jaar geblesseerd geweest en bijna niet gevoetbald. Het was niet echt duidelijk wat er aan de hand was, maar ik had last van een knie die overbelast was. Ik heb bijna een jaar niet gespeeld en in coronatijd kon de knie mooi aansterken. Nu voel ik mij hartstikke goed en fit.”