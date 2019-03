Winnende goal voor Akster einde van lange lijdensweg

Zaterdagmiddag, minuut negentig is aangebroken en thuisploeg DSV'61 krijgt een penalty. Wilbur Akster (21) staat achter de bal. De keeper gaat naar rechts, de bal naar links. De winnende treffer is daar en de doelpuntenmaker verdwijnt over de reclameborden, op zoek naar zijn moeder. Meer dan dertien maanden blessureleed eindigt vervolgens in haar armen. ,,Onze sterke band is alleen nog maar sterker geworden."