Winst bij HZVV, een lastige opponent, onderstreept de degelijkheid van koploper Urk

Urk nam gaandeweg de eerste helft het initiatief over en scoorde de verdiende 0-1 toen een vrije trap van William de Boer via de keeper op de lat ging. Lucas Schraal reageerde attent met het hoofd en scoorde in de herkansing. Daarna was Urk via De Boer en Hessel Snoek voor rust al dicht bij de tweede goal. Die verlossende 0-2 van Hessel Snoek viel pas halverwege de tweede helft. ,,Een wereldgoal als het gaat om uitvoering’’, vond Karsten, die genoot van een fantastische aanval via William de Boer en Iede Nentjes.

Dat de goal werd gemaakt door de topscorer van de hoofdklasse B is geen verrassing. De doelpuntenstroom van Hessel Snoek is indrukwekkend. De aanvaller scoorde al zes competitiewedstrijden onafgebroken achter elkaar en staat nu op elf treffers. HZVV kwam onverwacht snel terug tot 1-2 via Kelly Joao en daardoor bleef het veel te lang spannend, meende Karsten. ,,Voor en na die goal van HZVV hadden we het al lang en breed af had moeten maken. Zo schoot Jelle de Boer op de paal. Toch ben ik tevreden over de degelijke wedstrijd van mijn ploeg. We krijgen nu Swift thuis en AZSV uit. Als we die moeilijke wedstrijden winnen, is er meer mogelijk.’’