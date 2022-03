Winst is het beste medicijn voor DVS’33, dat weer wat kleur heeft

Want de onrust aan de Sportlaan in Ermelo nam toch wel toe. DVS’33 won op 13 november voor het laatst in de competitie (1-0 van ACV) en deed toen met drie punten achterstand op de koplopers nog volop mee in de titelstrijd. Daarna trad het verval in en leverden vijf duels slechts één punt op. Halverwege de competitie is de achterstand met de koppositie 12 punten en moeten de Ermeloërs uitkijken dat ze niet in maart al nergens meer om spelen.