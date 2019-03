Winst Nieuwleusen overschaduwd door blessure

Nieuwleusen werd de gehele wedstrijd maar weinig getest. Slechts eenmaal moest doelman Tim Hoogenkamp redding brengen, waar Nieuwleusen legio kansen creëerde. Tom Vasse was de eerste die een kans ook kon omzetten in een treffer. Een venijnige schuiver eindige in de linker benedenhoek. Vlak voor rust maakte Lars Gruben de 2-0, geholpen door de doelman van Fit Boys. De goalie dacht zijn schot naast te kunnen kijken, maar tot zijn schrik rolde de bal binnen.

In de tweede helft was het meteen over en sluiten voor de bezoekers uit Beilen, want een paar minuten na de aftrap was het al raak. Anne Jan Broek had alle tijd van de wereld rond het strafschopgebied van Fit Boys en draaide met zijn linkerbeen de 3-0 binnen. Toen waren de gasten wel geknakt en ging het hard.