Winst van Berkum is het ideale voorgerecht voor het teamuitje naar de wok

vierde divisie Levensge­nie­ter Greven blij met basis­plaats maar niet met zijn spel: ‘Ik stond af en toe verbaasd in het veld’

Voor de vijfde maal op rij mocht Nathan Greven bij CSV Apeldoorn in de basis starten. Een reeks die hij bij de rood-gelen niet eerder meemaakte, sinds hij hier in de zomer van vorig jaar kwam. De aanvaller is uiteraard blij met zijn basisplaats, maar niet met zijn vertoonde spel tijdens de 2-0 zege op HZVV.

