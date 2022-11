Winstreeks van SC Emmeloord neemt historische proporties aan en meer records zijn mogelijk

Bekervoetbal Districts­be­ker: Fikse nederlagen voor Columbia en Alcides, twee teams Genemuiden gaan door

Eersteklasser KHC stuntte dinsdagavond in de tweede ronde van de districtsbeker tegen vierdedivisionist Rohda Raalte, door een 0-2 achterstand om te buigen in een 4-2 overwinning. De grote man aan de zijde van de Kampenaren was aanvaller Jorik Schuur, die een hattrick maakte. In het noorden werd bekerhouder Flevo Boys geëlimineerd, maar heeft SC Genemuiden nog 2 elftallen in competitie.

25 november