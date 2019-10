Wissel - Go Ahead Deventer gestaakt na meerdere opstootjes en ‘dreigende sfeer’

vijfde klasseDe wedstrijd in de vijfde klasse F tussen Wissel en Go Ahead Deventer is vlak voor tijd gestaakt nadat zo'n vijftien supporters het veld opkwamen. Het was de thuisploeg die besloot van het veld te stappen vanwege de dreigende sfeer.

Met nog een kleine vier minuten op de klok en een stand van 2-3 ontstonden volgens Go Ahead Deventer-bestuurslid Bas de Groot meerdere opstootjes na een botsing tussen spits Jordy Molemans en een Wissel-speler.

Vervolgens kwam er volgens Wissel een groepje van zo’n vijftien Go Ahead-supporters het veld op, nadat er volgens de thuisclub klappen waren gevallen. Trainer Willem Hulshof haalde zijn spelers van het veld. ,,Er ontstond een matpartij met rake klappen. De scheidsrechter floot met een keutel in de broek. Hij was te bang om in te grijpen. Ik heb mijn spelers in bescherming genomen.” Welke Wissel-verdediger van Wissel betrokken was bij het incident wilde Hulshof niet zeggen. ,,Mijn team is al genoeg beschadigd.”

De Groot had andere lezing. ,,Toen de boel bedaard was, bleek de keeper van Wissel ondertussen rood te hebben gekregen, omdat hij bij een opstootje een speler van ons bij de keel zou hebben gepakt. Na die kaart ging hij ook nog met de scheidsrechter in discussie. Ik kon dat niet goed beoordelen, want ik stond er te ver vanaf. De rode kaart was in mijn ogen de reden voor Wissel om van het veld te gaan.”

Dat er supporters het veld op kwamen, bestrijdt hij. ,,Met de supporters wordt de staf en de reservespelers bedoeld, denk ik. Het klopt dat die het veld zijn opgerend toen de opstootjes ontstonden, maar naar mijn idee kwamen zij om de boel te bedaren. Er werd door beide supportersgroepen wel geschreeuwd vanaf de kant, maar ook dat is gesust.”