Wisselen van speeldag wordt voor voetbalclubs een stuk aantrekkelijker

Helios Deventer is een van de clubs die in de laatste jaren is overgestapt van het zondag- naar het zaterdagvoetbal. Gevolg was wel dat de ambitieuze club in de zomer van 2020 geen derdeklasser meer was, maar vierdeklasser. De entree in het zaterdagvoetbal was ronduit verpletterend te noemen, trainer Harry Decheiver zag zijn team winnen met grote cijfers: 6-1, 6-0 en 6-0.