Wisselvallig VVOG is nog niet over het dode punt heen: ‘Gehoopt dat we wat verder zouden zijn’

VVOG-trainer Dwight Lodeweges kon er niet over uit hoe die doelpunten tot stand kwamen. ,,In het eerste kwartier hadden we niet echt veel grip op een goed team. Maar net op het moment dat we wel controle kregen en met 0-0 de rust konden halen, kon de bal zo vrij ingekopt worden uit een vrije trap vanaf de zijkant. Dat is dodelijk en ik snap niet hoe dat kan. Daar was ik niet blij mee.’’