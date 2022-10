Wisselvalligheid grootste vijand van Hardenberg’85, ook in de derby tegen Lutten

derde klasse Het ‘kratje’ van de trainer is bij Robur makkelij­ker te vervangen dan de topscorers

Robur et Velocitas streed afgelopen seizoen tot aan de laatste speeldag om het kampioenschap in de derde klasse D. In het prille voetbaljaar 2022-2023 staat de ploeg van trainer Martijn Jongbloed na drie speeldagen troosteloos en puntloos onderaan. In navolging van Wijhe’92 en Turkse Kracht leverde zondag ook het gepromoveerde Groen Wit’62 een bijdrage aan de klassieke, maar verklaarbare valse start van de plaatsgenoot: 0-2.

9 oktober