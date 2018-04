Witkampers brengt Turkse Kracht in de penarie

“We hadden maar één opdracht meegekregen en dat was winnen”, jubelde Martijn van de Pol na de overwinning. De centrale verdediger van Witkampers was de gevierde man nadat hij Witkampers op de uiteindelijke 1-2 zette met een snoeiharde kopbal uit een hoekschop. “We hebben veel spelers met blessures en speelden met spelers uit het tweede, derde en uit de jeugd. De wedstrijd was niet goed van onze kant, maar daar heeft niemand het meer over. De drie punten hebben we binnen en we hebben een gat geslagen met Turkse Kracht.”