Witkampers dendert in de tweede helft over Activia heen

Witkampers heeft de thuiswedstrijd tegen Activia met een 5-1 zege afgesloten. Het leek er in de eerste helft nog niet op dat de ploeg uit Laren zo ruim zou winnen. De ruststand was 1-0 voor de thuisclub. Na de hervatting zette het team van trainer Gerrit Brouwer de tegenstander stevig opzij. Witkampers nestelde zich door deze overwinning in de kopgroep van 3B.

Sander Kok van Witkampers speelde een solide partij op het middenveld. Ondersteunde de aanval als dat nodig was en bleek ook niet te beroerd om verdedigend werk op te knappen. ,,Vandaag liep het lekker. We hadden veel dreiging voorin en via onze snelle vleugels waren we gevaarlijk. We hebben natuurlijk wat spelers in de ploeg die kunnen scoren en dat is prettig.”

Goede tweede helft

Trainer Gerrit Brouwer van de thuisclub zag zijn formatie in de tweede helft goed voor de dag komen. ,,We waren conditioneel sterk en als je gemakkelijk scoort, wordt het vertrouwen groot. Ik denk dat de zege verdiend is, ook in deze grootte. Onze doelpunten vielen uit prima opgezette aanvallen. We hebben met Daan Hento een speler in huis die gemakkelijk scoort en dat geeft toch wel een goed gevoel.”

Handhaven is het doel

Oefenmeester Sander Hulshof van Activia wil het treffen snel vergeten. ,,In de rust had ik nog wel het gevoel dat we misschien een resultaat konden behalen. In de eerste helft waren we gelijkwaardig. Maar binnen een kwartier na de hervatting scoorde Witkampers driemaal en toen was het over. Het is zaak dat we ons handhaven in de 3e klasse. We komen vanuit de 4e klasse en merken toch dat nu alles wat sneller gaat. Ook de ploegen spelen wat slimmer en daar moeten wij mee leren omgaan.”