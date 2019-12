Witkampers gaat door met Jeroen van der Tol

Racisme-ex­pert na gestaakt duel in Apeldoorn: ‘Dit gaan we meer zien’

11 december Columbia 3 - Warnsveldse Boys 3 was zaterdag niet de eerste amateurvoetbalwedstrijd die in navolging van FC Den Bosch - Excelsior gestaakt werd wegens racisme. Volgens racisme-expert Jacco van Sterkenburg is het ook zeker niet de laatste. ,,We gaan dit nu meer zien.”