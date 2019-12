Witkampers herpakt zich na echec van vorige week

De ploeg uit Laren beet fel van zich af en zette de tegenstander flink onder druk. Onder aanvoering van de gehele voorste linie kwamen de Doetinchemers er totaal niet aan te pas. In de 17e minuut was het dan ook raak na een schuiver van Jordy Woestenenk. In de resterende eerste helft bleef het spelbeeld onveranderd, waar v.v. Doetinchem geen één kans creëerde en het zodoende 1-0 bleef.

In de tweede helft drong v.v. Doetinchem aan, maar reserve doelman Rinze Onis hoefde er maar één keer aan te pas te komen. In het tweede deel van de tweede helft werden de Witkampers steeds gevaarlijker via gevaarlijke counters. In de 75e minuut was het verzet bij de Doetinchemers gebroken, Daan Hento maakte met een mooie punter 2-0. Nog geen twee minuten later werd het 3-0 door diezelfde Hento. Door de overwinning klimt Witkampers naar de 7e plaats, en verlaat het daarmee voorlopig de degradatiezone.