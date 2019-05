Witkampers moet wachten op kampioensfeest

Uit het niets een tegendoelpunt

Witkampers-aanvoerster Marieke van de Pol baalde. ,,We begonnen sterk en kregen enkele honderd-procent kansen. We hadden op voorsprong moeten komen. Ik denk dat het voor de meiden moeilijk was om met de spanning om te gaan. Dan krijgen we uit het niets een tegendoelpunt. Heel frustrerend. In de tweede helft kreeg ik zelf nog een tweetal opgelegde kansen. Ook die gingen er niet in. We hadden geen geluk met de afronding.”