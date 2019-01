Witkampers-trainer Brouwer verkast naar AGOVV

Brouwer is bij Witkampers bezig aan zijn derde seizoen. Hij was eerder oefenmeester van Heerde, Groen-Wit’62, Albatross en Loenermark. Brouwer volgt bij AGOVV Jerry Cooke op.

AGOVV gaat daarnaast ook in zee met een nieuwe assistent-trainer. De Apeldoorners nemen na twee seizoenen afscheid van Gerben Blok. Ben Kanselaar is de opvolger van Blok. Kanselaar is nu nog hoofdtrainer van Orderbos.