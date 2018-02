Wonderbaarlijke comeback van Genemuiden tegen Ajax

De voetballers van SC Genemuiden zijn voortaan te boeken voor de cursus 'Hoe kantel ik een voetbalwedstrijd'. De 0-1 achterstand tegen het sterke Ajax wordt door de lijstaanvoerder in het laatste half uur wonderbaarlijk omgezet in een 3-1 overwinning.

Tot minuut 60 is er voor tegenstander Ajax geen vuiltje aan de lucht in de tapijstad, met een 0-1 voorsprong door een doelpunt van de behendige Kenneth Misa-Danso. ,,We hadden bij rust 0-3 achter kunnen staan", klonk Genemuiden-trainer Jan van Raalte realistisch. Ajax kreeg voor de pauze de ene na de andere kans. ,,Ik dacht er zelfs over na om al na 25 minuten te wisselen, maar dat durfde ik niet aan omdat een paar spelers niet 100 procent fit waren."

Dus wachtte Van Raalte tot de thee. Frank Jansen en Nick Buitink vervingen de tegenvallende Frank Kuurman en Ramon Beens. Dat bleek een gouden greep. Genemuiden nam het initiatief langzaamaan over van Ajax, dat weigerde verder uit te lopen. Toen Sijmon Eenkhoorn na een uur fraai voor 1-1 zorgde, kreeg Genemuiden het sein dat er daadwerkelijk wat te halen was. Via Omar Kavak, terug na een schorsing van drie duels, greep de koploper van de hoofdklasse zelfs de voorsprong (3-1). De onverwachte comeback was compleet.

Dat Kavak wat ritme miste, ja, daar was de spits het wel mee eens. ,,Ik voetbalde nog met de dozen om mijn schoenen", concludeerde de doelpuntenmaker nuchter, terwijl achter hem het feestje in de kleedkamer losbarstte.



Genemuiden moest het zaterdagmiddag wederom doen zonder de geblesseerde aanvoerder Jacco Riemens. Tegen SDC Putten verbrijzelde de middenvelder zijn pols en trainer Van Raalte vreest dat Riemens dit seizoen niet meer inzetbaar is als zijn ploeg de kampioensrace in de hoofdklasse vervolgt.