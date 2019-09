Wonderschone treffers verlossen aanvallend ploeterend SDC Putten van Buitenpost

Ondanks de drie doelpunten en de tweede zege in drie wedstrijden was trainer Cesco Agterberg gematigd tevreden. Pas in de veertigste minuut moest de keeper van de Friese ploeg een keer aan het werk door een schot van Vincent ter Burg. Het zei alles over de grote moeite die SDC met name in de eerste helft had om tegen het stug verdedigende Buitenpost de bal bij de van VVOG overgekomen spits Joshua Tijdens te krijgen. Wegens een knieblessure stond de spits voor het eerst in de basis. Een afgeslagen voorzet van diezelfde Ter Burg kwam in de blessuretijd bij Thomassen terecht, die de bal verwoestend in de kruising joeg. Een vlag op een modderschuit.