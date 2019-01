Wouter Schouten: kind van de club is thuis bij Ruurlo

Dat stemt de 37-jarige docent lichamelijke opvoeding tevreden. ,,Ik ben hier superblij mee. De club was er snel uit dat ze met me verder wilden, voor mij was de mening van de spelers net zo belangrijk. Zij waren unaniem", zegt Schouten. ,,Dit is echt mijn club. Je moet hier geen gekke dingen doen of hoog van de toren blazen. Dan word je snel gewaardeerd. Het typeert Ruurlo. Ik vergelijk deze club weleens met het festival Reurpop. Iedereen helpt elkaar en zet zijn schouders eronder. Ik voel me dan ook als een vis in het water."

Oude nest

Schouten mag zich een kind van de club noemen. De Ruurloër zette bij de dorpsclub zijn eerste passen als voetballer. Via de jeugd van De Graafschap, Ruurlo, Markelo, Be Quick Zutphen en Kon UD keerde de balvirtuoos in 2007 terug op het oude nest. Vervolgens verdedigde Schouten liefst tien seizoenen de geelzwarte clubkleuren. ,,Het was leuk op niveau te voetballen. Ik heb veel geleerd waar ik nu profijt van heb. Maar ik durf wel te stellen dat ik bij Ruurlo de leukste tijd had."

Het was niet geheel toevallig dat het boegbeeld op sportpark 't Rikkelder in 2016 de kans kreeg hoofdtrainer te worden. Na de promotie in zijn debuutjaar, komt de ploeg nu voor het tweede seizoen uit in de derde klasse. Schouten ziet zijn spelers nog elk jaar progressie boeken. Reden genoeg er nog een jaar bij aan te plakken.

Gekke dingen

,,Dit is een heel fijne groep, die geen gekke dingen doet en openstaat om zich door te ontwikkelen. We willen een stabiele derdeklasser zijn, met herkenbaar, verzorgd voetbal. Daarin slagen we aardig. Bang voor verzadiging? Nee, daar ben je zelf bij. Als trainer moet je zorgen dat je blijft vernieuwen en verfrissend blijft."

Toekomstmuziek