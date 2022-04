Wouter van der Velden zet plezier om in doelpunten bij winnend SC Emmeloord

vierde klasse Schuchtere Schuppert stapt uit de schaduw maar zijn tiende seizoens­tref­fer namens Blauw Wit'66 voorkomt niet dat Helios de zege steelt

Een man van veel woorden is Blauw Wit-aanvaller Emiel Schuppert allesbehalve. Het spreken laat hij in zijn eerste seizoen in de Holtense hoofdmacht vooral aan zijn voeten over. Met zijn tiende treffer van het seizoen stapte hij definitief uit de schaduw, al leverde zijn treffer in de topper van de vierde klasse E tegen Helios niets op (1-2).

13:06