WSV pakt periodetitel en koppositie, AGOVV wint met neuslengte verschil de periodetitel en misstap van CSV Apeldoorn

1e klasse D

De kleine nederlaag bij SVI zorgde ervoor dat CSV Apeldoorn de koppositie kwijt is aan DTS Ede. Trainer Jan Kromkamp: „Voor de 1-0 misten we twee honderd procent kansen. Later in de tweede helft kwamen we er beter in en zelfs na de staking vanwege een hagelbui, gingen we goed verder. Wederom creëerden we weer twee grote kansen, maar ook die gingen er niet in. We moeten hierdoor niet in de war raken, we zijn nog steeds de meest scorende ploeg van de competitie.”

SVI – CSV Apeldoorn 1-0 (1-0). 12. Twan Zuidmeer 1-0.