WVF blijft koploper na ruime zege tegen ZAC

Na een aarzelend begin, waarin beide ploegen elkaar redelijk in evenwicht hielden, opende WVF na 32 minuten de score. Lucas Velner verzilverde een voorzet van Max Goudbeek. Vijf minuten voor rust verdubbelde Bas Koenen de voorsprong, en weer was Goudbeek goed voor de assist.

Direct na de hervatting maakte Velner zijn tweede van de middag, en daarmee was de spanning in de wedstrijd vroegtijdig verdwenen (3-0). De kansen op 4-0 en 3-1 werden in het restant gemist.