WVF blijft meedoen na moeizame zege

Na de domper van vorige week heeft WVF tegen Den Ham weer eens drie punten gepakt. In een allesbehalve hoogstaande wedstrijd had de ploeg van trainer Marcel van de Steege het heel lastig met de in degradatienood verkerende bezoekers, maar wist het uiteindelijk toch de zege over de streep te trekken: 3-1.

WVF liep vorige week de tweede periode mis door een nederlaag op bezoek bij SVI en in de eerste helft leek het erop alsof de ploeg die tik nog niet verwerkt had. Het spel was onrustig en slordig en hoewel de thuisploeg meer balbezit had, was Den Ham het gevaarlijkst. De eerste keer dat WVF voor de goal van de tegenstander kwam, na een half uur, had dat echter meteen de openingstreffer kunnen opleveren, maar Jabir Mazouz pegelde de bal vanaf de rand van de zestien op de lat.

Deze kans luidde echter wel een betere fase in voor de gastheren, die zichzelf daarvoor beloonden met de openingstreffer. Aanvoerder Martijn Ruijsch maakte eerder deze week bekend zijn schoenen na dit seizoen aan de wilgen te hangen, maar liet zien dat er met zijn neusje voor de goal nog steeds niks mis is. Ruijsch rondde de scherpe voorzet van Hessel Berends af met een knappe tegendraadse kopbal. Zo ging WVF alsnog met een voorsprong rusten.

De openingstreffer werkte echter niet bevrijdend voor WVF, want ook in de tweede helft was het spel niet om over naar huis te schrijven. Het is dat Den Ham voorin wat stootkracht miste, want de bezoekers hadden in de eerste fase na rust zeker een gelijkmaker verdiend. In plaats daarvan viel de treffer na een uur aan de andere kant, omdat Mazouz profiteerde van weifelend keeperswerk van Jeffrey Ekkel, die onnodig uitkwam en zo zijn doel onbewaakt liet.

Den Ham weigerde echter de handdoek in de ring te gooien en reageerde snel met de aansluitingstreffer, die de ploeg ook toekwam. Roy Zorgdrager schoot de bal overtuigend onderin de hoek, om nog maar te onderstrepen dat WVF de punten zeker nog niet binnen had.

Toch kwam de overwinning niet echt meer in gevaar voor de Zwollenaren. Hessel Berends, die een minuut daarvoor nog een goal afgekeurd zag worden, bekroonde een sterke wedstrijd met de beslissende 3-1. Zo blijft WVF meedoen in de strijd voor een ticket in de nacompetitie.