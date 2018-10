WVF dankt routiniers voor zege in matige derby

In de eerste helft gebeurde er lange tijd weinig. Be Quick had uit een hoekschop, via Sertac Yilmaz een volley die net over het doel verdween. Na een kwart wedstrijd was het bij de eerste echte kans voor WVF wel direct raak. Hessel Berends was de meest alerte van het stel en schoot in de uitbraak raak na een hoekschop van Be Quick.