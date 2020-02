WVF haalt doelpuntenmaker Ricardo Heerink weg bij Wijhe’92

WVF en Heerink waren al langer met elkaar in gesprek na de verhuizing van de spits naar Zwolle. In een eerder stadium gaf Heerink er echter de voorkeur aan om bij zijn club te blijven. Nu wil hij wel op zoek naar een uitdaging in het zaterdagvoetbal.

Heerink is al ruim tien jaar een bekend gezicht in de aanvalslinie van Wijhe'92. Hij promoveerde met zijn club naar de tweede klasse (2018/2019) en was in dat seizoen zelf aardig op schot; 31 doelpunten.