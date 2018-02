WVF herstelt zich met overtuigende winst in Zwolse derby

De ploeg die voor de winterstop een mooie reeks neerzette in 2H, is door de winst op SVI weer kansrijk voor de tweedeperiodetitel.

De vorige week afwezige Martijn Ruijsch was met twee goals weer eens van levensbelang voor WVF. De routinier die aan zijn laatste seizoen bezig is, scoorde op aangeven van Willem Bel en Jabir Mazouz. Dat de 3-0 van Hessel Berends de laatste goal van de middag was, kon WVF zich aanrekenen. De thuisploeg kreeg in de tweede helft een rits kansen in de omschakeling.