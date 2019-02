WVF naar laatste zestien ten koste van ZAC

De vraag wie nu echt de grootste Zwolse cupfighter is kwam naar boven na de loting. Met daarbij de mijmering of het defensief normaal zo stugge WVF het veelscorende ZAC kon temmen. Maar ZAC-trainer John Beijen beteugelde vooraf het enthousiasme. ,,Mijn halve ploeg is op wintersport en dus zullen we veel meer behoudend spelen dan eerder in de bekerstrijd tegen WHC. Wij gaan hier niet in het mes lopen.’’