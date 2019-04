WVF raakt clubspeler Martijn Ruijsch kwijt

Ruijsch is een typische clubspeler, hij kwam alleen maar opdraven in het blauw en wit van de club uit Westenholte. Dit seizoen is misschien wel een van de beste seizoenen van Ruijsch, die in de tweede klasse H goed was voor zeven doelpunten. Hij maakte zijn debuut in het seizoen 2002/2003 en keerde na twee seizoenen op een lager niveau in 2015 weer terug in het eerste elftal. Ruijsch maakte één promotie mee (2010).