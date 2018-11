WVF wint van SVI in foutenbal

De wedstrijd was amper begonnen, toen WVF’er Paul van Dijk zijn ploeg flink in de problemen bracht. In de zesde minuut speelde hij de bal terug op keeper Mike te Wiele. Tegenstander Caleb Rahajaan had die bal echter verwacht, en onderschepte de te zachte pass. Hij omspeelde de keeper simpel en tekende voor de 0-1.

Het was het begin van een foutenfestival, zoals de derby goed omschreven kan worden. In de 40ste minuut was het Jabir Mazouz, die profiteerde van een moeilijke terugspeelbal voor SVI-keeper Alex Grafhorst: 1-1. Vijf minuten later tastte Te Wiele, de doelman aan de andere kant, volledig mis bij een hoekschop, waardoor Youp Kok vrij in kon koppen. In de tweede minuut van de blessuretijd viel de eerste ‘mooie’ goal: aanvoerder Martijn Ruijsch wist de bal na een lange voorzet vanuit een moeilijke hoek voorbij Grafhorst te krijgen.

Volledig scherm Niet de bal, wel de man. Toch geen strafschop voor WVF. © Rik Kapitein

Diezelfde Ruijsch zorgde in de 52ste minuut voor de eindstand. WVF kwam feller uit de kleedkamer dan SVI. De vrijstaande Ruijsch kreeg de bal in het strafschopgebied, en schoot die buiten het bereik van Grafhorst in de kruising.

In het restant van de wedstrijd kwam WVF niet echt meer in gevaar, maar kwam het zelf ook niet tot scoren. Dankzij de overwinning bleef WVF op de derde plaats in de tweede klasse H, op vier punten van de koplopers DOS en Sparta E.