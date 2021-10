WZC blijft ook na derbyzege met beide benen op de grond

Saamhorig­heid troef bij Steenwij­ker Boys

Steenwijker Boys is één van de weinige clubs in de regio waar de kantine op zowel zaterdag als zondag steevast goed is gevuld. En daar zijn ze terecht trots op. Spelers én supporters van de geelhemden voelen zich in de eerste, tweede en natuurlijk ook in de derde helft nadrukkelijk verbonden met de ooit onder de naam VVV (Voetbal Vereniging Verlaatseweg) opgerichte club. Afgelopen weekend speelde het zaterdagelftal met 2-2 gelijk tegen Espel. Het zondagelftal van trainer Sander Jonkers, won met 2-1 van De Blesse.

24 oktober