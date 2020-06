WZC legt Kroes en Riphagen vast voor de jacht op een ereplaats

Riphagen (19) speelde twee seizoenen voor de club uit Veessen. De verdediger blijft in dezelfde klasse maar kiest voor een uitdaging in Wapenveld, twaalf kilometer verderop.

Kroes (22) speelde drie seizoenen voor Hatto Heim en verkaste daarna naar SV Zalk. Na één seizoen pakt de aanvaller zijn biezen. Hij sluit aan bij de selectie van WZC. Op een iets hoger niveau, want het team uit Wapenveld werd tweede in 4D in de afgebroken competitie.