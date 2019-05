WZC naar finale van nacompetitie

De wedstrijd in Wekerom was nog geen drie minuten onderweg toen WZC een tegentreffer kreeg te verwerken: 1-0. Lang keken de Wapenvelders niet tegen een achterstand aan. WZC kreeg na een kwartier spelen een vrije trap op het randje van de zestien. Mike Nijland draaide de bal in de verre kruising: 1-1. Vlak daarna kreeg de thuisploeg de volgende dreun. De keeper speelde de bal zo in de voeten bij aanvaller Emir Balavac, die scherp profiteerde.